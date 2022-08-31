31 августа 2022, 09:49
Финны ликвидировали курсировавшие между Хельсинки и Петербургом поезда
Весь подвижной состав и запчасти к Allegro списали
Финский VR списал все поезда Allegro, которые следовали в Россию. Железнодорожный оператор также списал запчасти к ним, передает РИА Новости.
Из финансовой отчетности государственной компании VR Group следует, что общая стоимость подвижного состава и запасных частей - 45,4 миллиона евро.
Акциями в равных долях владеют финны и россияне. Движение поездов между Хельсинки и Санкт-Петербургом прервали 26 марта.
Несколькими днями ранее из правительства в VR направили письмо. В нем было сказано, что дальнейшая эксплуатация поездов является нецелесообразной. // Фото: Фото: Phil Richards / CC BY-SA 2.0