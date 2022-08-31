Финны ликвидировали курсировавшие между Хельсинки и Петербургом поезда

Финский VR списал все поезда Allegro, которые следовали в Россию. Железнодорожный оператор также списал запчасти к ним, передает РИА Новости.

Из финансовой отчетности государственной компании VR Group следует, что общая стоимость подвижного состава и запасных частей - 45,4 миллиона евро.

Акциями в равных долях владеют финны и россияне. Движение поездов между Хельсинки и Санкт-Петербургом прервали 26 марта.

Несколькими днями ранее из правительства в VR направили письмо. В нем было сказано, что дальнейшая эксплуатация поездов является нецелесообразной. // Фото: Фото: Phil Richards / CC BY-SA 2.0