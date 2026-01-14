14 января 2026, 16:41
ФИФА наложила санкции на российский клуб
Международная футбольная ассоциация приняла меры в отношении ФК «Ростов»
Фото: Shopify
Международная футбольная ассоциация (ФИФА) наложила трансферный бан на российский футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, запрет вступает в силу 13 января и распространяется на три ближайших трансферных окна. Таким образом, «Ростов» не сможет заявлять новых футболистов. Причины такого решения не объясняются.
Напомним, с февраля 2022 года все российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Наши команды могут проводить только товарищеские матчи.
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии могут запретить соцсети для детей.