ФИФА наложила санкции на российский клуб

Международная футбольная ассоциация (ФИФА) наложила трансферный бан на российский футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, запрет вступает в силу 13 января и распространяется на три ближайших трансферных окна. Таким образом, «Ростов» не сможет заявлять новых футболистов. Причины такого решения не объясняются.

Напомним, с февраля 2022 года все российские сборные и клубы отстранены от соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Наши команды могут проводить только товарищеские матчи.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии могут запретить соцсети для детей.