Фейерверк «Непобедимая и легендарная» прогремит в Петрозаводске

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в центре столицы Карелии. Гостям мероприятий нужно будет соблюдать масочный режим, социальную дистанцию.

О главных мероприятиях дня напомнили в администрации Петрозаводска. Так, в 11 часов 23 февраля у Вечного огня состоится торжественная церемония.

С 9 до 20 часов на площади Кирова будут проходить мероприятия, организованные Госкомитетом по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. В частности, соревнования среди отрядов пожарной службы, выставка пожарной и аварийно-спасательной техники, полевая кухня, катание детей на снегоходе спасателей.

В 12 часов на Студенческом бульваре молодежный центр «Смена» организует интерактивную программу. Это и творческие номера, и торжественное вступление в ряды юнармейцев, и командная игра по станциям со сборкой и разборкой автомата, и оказание первой помощи, и другое. Там же состоится квест «Курс молодого бойца».



С 14:00 у фонтана на Студенческом бульваре будут работать волонтеры регионального фестиваля лыжного туризма «Нетающая лыжня». Желающим расскажут о программе фестиваля, который стартует в Карелии 27 февраля.



В полдень в кинотеатре «Премьер» состоится бесплатный сеанс отечественного фильма «Звезда» (16+). Для посещения, нужно заранее записаться по телефону в кассе кинотеатра.

В 18:30 на площади Кирова состоится фейерверк «Непобедимая и легендарная». В мэрии напомнили, что праздничные салюты 23 февраля, 9 мая и в День города проводятся в городах, удостоенных почетного звания «Город воинской славы». Почетное звание было присовено карельсой столице в 2015 году.

Напомним, что 23 февраля с 7:00 до 22:00 будет запрещено въезжать на площадь Кирова с улицы Правды. (фото m24.ru)