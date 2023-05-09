09 мая 2023, 15:33
Фестиваль «Воздух» ищет журналистов и блогеров
Легендарный музыкальный фестиваль Северо-Западного округа «Воздух» возрождается этим летом
Фестиваль «Воздух» приглашает к сотрудничеству журналистов и блогеров. На площадке «Воздуа» будет работать пресс-центр, куда приходят для личного общения и интервью все участники музыкального фестиваля.
Аккредитованным журналистам предоставляется право:
- неограниченного количества входов на фестиваль;
- проводить профессиональные фото и видеосъемку на территории фестиваля, в том числе перед сценой;
- доступа к средствам связи пресс-центра (wi-fi);
- брать личные интервью у музыкантов и организаторов (по согласованию).
Условия аккредитации и получения доступа для фото и видео перед сценой указаны на сайте фестиваля.
До 1 июня держите связь с координатором пресс-центра или обращайтесь на почту pressa@vozduh.info. // Фото: фестиваль "Воздух".