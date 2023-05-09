Фестиваль «Воздух» ищет журналистов и блогеров

Фестиваль «Воздух» приглашает к сотрудничеству журналистов и блогеров. На площадке «Воздуа» будет работать пресс-центр, куда приходят для личного общения и интервью все участники музыкального фестиваля.

Аккредитованным журналистам предоставляется право:

- неограниченного количества входов на фестиваль;

- проводить профессиональные фото и видеосъемку на территории фестиваля, в том числе перед сценой;

- доступа к средствам связи пресс-центра (wi-fi);

- брать личные интервью у музыкантов и организаторов (по согласованию).

Условия аккредитации и получения доступа для фото и видео перед сценой указаны на сайте фестиваля.

До 1 июня держите связь с координатором пресс-центра или обращайтесь на почту pressa@vozduh.info. // Фото: фестиваль "Воздух".