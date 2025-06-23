23 июня 2025, 21:52
Общество

Фестиваль цирюльников и бородачей прошел на набережной Петрозаводска

Парикмахеры показали мастерство стрижек и моделирования бороды
Фестиваль цирюльников и бородачей
Фото "Петрозаводск говорит"

Фестиваль цирюльников и бородачей Parturi 2025 прошел в Петрозаводске на набережной. Parturi - в переводе с карельского «цирюльник» или «цирюльня». 

Фестиваль направлен на повышение профессионального мастерства барберов и парикмахеров в современных направлениях мужских стрижек.

 

Мастера соревновались в своем профессиональном искусстве: кто-то в стрижках, кто-то в моделировании бороды. Также для участников фестиваля прошли мастер-классы. 

На бородатых мужчин можно было полюбоваться прямо на набережной. Те, кто не успел, смотрите в нашем видео от бородача Евгения Евдокимова. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
парикмахеры
борода
мужские стрижки
набережная
Петрозаводск