Фестиваль цирюльников и бородачей прошел на набережной Петрозаводска

Фестиваль цирюльников и бородачей Parturi 2025 прошел в Петрозаводске на набережной. Parturi - в переводе с карельского «цирюльник» или «цирюльня».

Фестиваль направлен на повышение профессионального мастерства барберов и парикмахеров в современных направлениях мужских стрижек.

Мастера соревновались в своем профессиональном искусстве: кто-то в стрижках, кто-то в моделировании бороды. Также для участников фестиваля прошли мастер-классы.

На бородатых мужчин можно было полюбоваться прямо на набережной. Те, кто не успел, смотрите в нашем видео от бородача Евгения Евдокимова. © «Петрозаводск говорит»