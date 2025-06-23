Глава Карелии рассказал о новой команде правительства

Мы продолжаем наш проект «С Главой о главном». И в этом выпуске поговорим о новых кадрах в правительственной команде. Депутаты Заксобрания Карелии единогласно проголосовали за кандидатуру Андрея Сергеева на пост премьер-министра правительства республики. Напомним, что до него эту должность занимал Александр Чепик, который уехал работать в Курскую область.

Как рассказал Артур Парфенчиков, Александр Хинштейн (временно исполняющий обязанности губернатора Курской области) лично позвонил ему и попросил отпустить премьер-министра с богатым управленческим опытом в одну из самых сложных областей в настоящее время в России.

«Я не имел морального права ему отказать. Знания и опыт Чепика востребованы там. И мы пожелали ему удачи!»,

- уточнил глава Карелии.

Артур Парфенчиков рассказал, что отдает предпочтение местным кадрам. Но в то же время он считает, что нужно пользоваться хорошим опытом других регионов. Ведь Александр Чепик и Оксана Чебунина приехали в Карелию из Бурятии. И привнесли свой опыт в решение ряда вопросов, в том числе, по стоимости электроэнергии для предпринимателей.

Что касается Андрея Сергеева, то глава региона оценил его опыт в муниципальной службе, он занимал должности и министра, и заместителя главы города, и района. Кроме того Парфенчиков уверен, что Калининградская область и Карелия - это два региона, которые могут обмениваться опытом. И некоторые «калининградские» подходы Сергеев уже предлагает и внедряет в нашей республике.

Сменились руководители Минстроя, Минтранса, Минэкономразвития, Минфина в Карелии. На эти должности пришли молодые, энергичные специалисты. По словам руководителя региона, в этом тоже есть определенная задача смены команды, но энергичность и продуктивность новым министрам придется еще доказать.

Одним из самых медийных на сегодняшний день чиновников в Карелии можно назвать Виктора Россыпнова. Он прошел путь по карьерной лестнице от начальника управления автомобильных дорог до должности вице-премьера.

«Хороший кадровый рост. Он прошел все. Мы с ним знакомы очень давно, сразу после окончания университета он пришел в мою команду еще следователем. И мне тогда уже понравился его подход - как он работает с людьми. Он и сейчас в роли министра и вице-премьера идет к людям: общается лично, отвечает на вопросы. И не боится работы»,

- уточнил Парфенчиков.

Отметим также, что в Карелии сменились и кураторы районов. Глава республики рассказал, что в зависимости от самых острых проблем он назначал куратора того или иного округа или района. Если больше вопросов по медицинской части, то куратор - министр здравоохранения. Если министр культуры Алексей Лесонен родом из Калевалы, то ему и отвечать не только за фамилию, но и за район и его жителей. © «Петрозаводск говорит»