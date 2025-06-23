Мужчина готов был купить мухоморы за 10 тысяч, но потерял деньги

В Прионежском районе мужчина убедил знакомого купить мухоморы за 10 тысяч, но товар не отправил. Прионежский районный суд назначил мошеннику штраф 50 тысяч рублей.

Продавец мухоморов убедил жертву перевести деньги на указанный банковский счет. Но когда он получил средства, не вышел не связь и не отправил грибы. За мошенническую схему афериста привлекли к уголовной ответственности.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Продавец признал свою вину. © «Петрозаводск говорит»