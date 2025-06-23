Врачи предупредили об опасной бессимптомной болезни

Врачи предупредили о синдроме внезапной сердечной смерти, предвестниками которого могут быть обмороки, одышка, учащенное сердцебиение, боли в груди и слабость. Однако для точной постановки диагноза следует регулярно проходить обследование, сообщает "Lenta.ru".

Опасная болезнь развивается у молодых людей из-за нарушений сердечного ритма, миокардита или употребления алкоголя и наркотиков. Ишемическая болезнь сердца и возрастные изменения - частые причины синдрома внезапной сердечной смерти у людей пожилого возраста.

Чтобы вовремя диагностировать болезнь, следует регулярно проходить ЭКГ и УЗИ сердца. © «Петрозаводск говорит»