Фермера в Карелии оштрафовали за сомнительное молоко

Глава фермерского хозяйства вовремя не подал документы в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора и поплатился. В ведомстве сообщили, что фермера оштрафовали за то, что он не смог доказать безопасность своей продукции.

Предприниматель на ферме разводит крупный рогатый скот и выпускает молочную продукцию. Однако ветеринарные сопроводительные документы на нее и справки о ветеринарно-санитарном благополучии на предприятии он н оформлял.

Сотрудники Россельхознадзора выяснили это, изучив сведения из ФГИС «Меркурий». Фермера попросили предоставить необходимые документы, он не сделал этого.

В результате мировой суд в Прионежском районе оштрафовал крестьянина на две тысячи рублей по административному делу. // Фото: ArtTower/Pixabay