31 августа 2021, 12:07
Фермера в Карелии оштрафовали за сомнительное молоко
Крестьянин в Прионежском районе не предоставил Россельхознадзору необходимые документы на свою продукцию
Глава фермерского хозяйства вовремя не подал документы в Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора и поплатился. В ведомстве сообщили, что фермера оштрафовали за то, что он не смог доказать безопасность своей продукции.
Предприниматель на ферме разводит крупный рогатый скот и выпускает молочную продукцию. Однако ветеринарные сопроводительные документы на нее и справки о ветеринарно-санитарном благополучии на предприятии он н оформлял.
Сотрудники Россельхознадзора выяснили это, изучив сведения из ФГИС «Меркурий». Фермера попросили предоставить необходимые документы, он не сделал этого.
В результате мировой суд в Прионежском районе оштрафовал крестьянина на две тысячи рублей по административному делу. // Фото: ArtTower/Pixabay