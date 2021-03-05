Фабрика Люксол предлагает оборудование и сервис для рыбоводства

Доходность рыбоводческих хозяйств существенно зависит от используемого оборудования для рыбоводства, снастей, сетных камер, качества их обслуживания.

Учитывая актуальные потребности рыбоводческих хозяйств, сетевязальная фабрика Luxsol предлагает в Петрозаводске:

- услуги сервиса с участием экспертов (ремонт, очистка, стирка, сушка рыбоводных садков).

- разнообразные товары для эффективного выращивания рыбы.

В рыбоводческом онлайн-магазине можно заказать оборудование для рыбоводства от ведущих производителей:

- Сачки и ручки для рыбоводов (квадратные, круглые, треугольные, ячейка и мотня изготавливается по индивидуальному заказу)

- Крючки Hasp для поднятия сетной камеры

- Аэраторы для нормальной жизнедеятельности рыб (0,25-5,5 кВт)

- Буи-поплавки для крепления ко дну (объем до 5 тысяч литров)

- Весы для рыбы (взвешивают от 10 грамм до 2-4 тонн)

- Кормушки (экономно расходуют корм, ликвидируют загнивание остатков, объем 1 бункера – 10-380 кг)

- Термоемкости для хранения и перевозки рыбы

- Пропеллерные насосы (1,5, 2,2 и 5,5 кВт)

- Элементы швартовки для крепления судов, плавучих средств

- Нити и челноки для ремонта рыбоводных садков, сетей

Сетевязальная фабрика Люксол предлагает сетные камеры собственного производства из качественных безузловых делей, любых форм и размеров по техзаданию заказчика с ячейкой от 3,5 мм до 40 мм.

Рыбоводные садки по желанию заказчика могут быть пропитаны обработкой от обрастания садка или защитным средством от попадания ультрафиолетовых лучей, сетные камеры производятся в соответствии с Норвежским стандартом. Допускается их индивидуальное использование или в составе садковых линий, созданных на условиях конкретного заказа.

Карельским хозяйствам Люксол предлагает орудия лова любого типа в промышленных масштабах.

*Приобретенное в онлайн-магазине оборудование и садки можно забрать с Сервисного центра по адресу: проезд Пряжинский, 10а или приобрести с доставкой в любую точку Карелии.

В карельском сервисе в Петрозаводске компания Люксол оказывает услуги:

ремонта, осмотра, а также стирки и высушивания рыбоводных садков,

их дезинфекции и обработки экологичным составом против обрастания,

хранения садков на палетах.

Подробнее по тел.+7 (814) 255-95-18 или на сайте компании.

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