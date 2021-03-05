Фабрика Люксол предлагает оборудование и сервис для рыбоводства
Доходность рыбоводческих хозяйств существенно зависит от используемого оборудования для рыбоводства, снастей, сетных камер, качества их обслуживания.
Учитывая актуальные потребности рыбоводческих хозяйств, сетевязальная фабрика Luxsol предлагает в Петрозаводске:
- услуги сервиса с участием экспертов (ремонт, очистка, стирка, сушка рыбоводных садков).
- разнообразные товары для эффективного выращивания рыбы.
В рыбоводческом онлайн-магазине можно заказать оборудование для рыбоводства от ведущих производителей:
- Сачки и ручки для рыбоводов (квадратные, круглые, треугольные, ячейка и мотня изготавливается по индивидуальному заказу)
- Крючки Hasp для поднятия сетной камеры
- Аэраторы для нормальной жизнедеятельности рыб (0,25-5,5 кВт)
- Буи-поплавки для крепления ко дну (объем до 5 тысяч литров)
- Весы для рыбы (взвешивают от 10 грамм до 2-4 тонн)
- Кормушки (экономно расходуют корм, ликвидируют загнивание остатков, объем 1 бункера – 10-380 кг)
- Термоемкости для хранения и перевозки рыбы
- Пропеллерные насосы (1,5, 2,2 и 5,5 кВт)
- Элементы швартовки для крепления судов, плавучих средств
- Нити и челноки для ремонта рыбоводных садков, сетей
Сетевязальная фабрика Люксол предлагает сетные камеры собственного производства из качественных безузловых делей, любых форм и размеров по техзаданию заказчика с ячейкой от 3,5 мм до 40 мм.
Рыбоводные садки по желанию заказчика могут быть пропитаны обработкой от обрастания садка или защитным средством от попадания ультрафиолетовых лучей, сетные камеры производятся в соответствии с Норвежским стандартом. Допускается их индивидуальное использование или в составе садковых линий, созданных на условиях конкретного заказа.
Карельским хозяйствам Люксол предлагает орудия лова любого типа в промышленных масштабах.
*Приобретенное в онлайн-магазине оборудование и садки можно забрать с Сервисного центра по адресу: проезд Пряжинский, 10а или приобрести с доставкой в любую точку Карелии.
В карельском сервисе в Петрозаводске компания Люксол оказывает услуги:
- ремонта, осмотра, а также стирки и высушивания рыбоводных садков,
- их дезинфекции и обработки экологичным составом против обрастания,
- хранения садков на палетах.
Подробнее по тел.+7 (814) 255-95-18 или на сайте компании.
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