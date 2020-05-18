Эксперты назвали самый полезный для сердца продукт

Специалисты отметили свойства грецкого ореха, помогающие сохранить здоровье сердца. Этот продукт назвали самым полезным для главного органа человеческого организма, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Lavanguardia.

Как рассказала доктор медицинских наук в Гарвардской школе общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре, в отличие от других орехов, в составе грецкого много альфа-линоленовой кислоты. Этот орех способен защитить от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля.

Американский специалист также отметила противовоспалительные и антиоксидантные свойства грецких орехов.