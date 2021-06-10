Эксперты МФЦН рассказали, как оформить ипотеку и остаться в плюсе

До 30 июня при подаче заявки на ипотеку в МФЦН можно получить приличную выгоду при покупке квартиры - оценка объекта недвижимости для вас будет бесплатной.

Зачем нужна оценка объекта недвижимости при его покупке? Эти данные необходимы

банку и страховой компании для оценки рисков. Без этого документа планируемая для

покупки квартира не будет согласована для кредитования.

Как проходит эта процедура в МФЦН?

- клиент подает заявку на ипотеку в один из нескольких банков-партнеров;

- получает одобрение банка;

- выбирает квартиру или дом для покупки;

- заказывает оценку объекта.

Кто выполняет оценку?

Аккредитованный банками и МФЦН эксперт проводит профессиональную оценку,

выбранного вами объекта бесплатно для вас.

Какие нужны документы?

- паспорт собственника (страницы с основной информацией);

- паспорт заявителя;

- документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРП или свидетельство

старого образца);

- документ-основание (договор купли-продажи, участия в долевом строительстве, дарения и т.д.);

- технический паспорт, содержащий информацию о дате постройки, материале, степени

износа и прочих технических характеристиках объекта;

- если в качестве документа, подтверждающего право собственности, представлено

свидетельство, дополнительно приложить выписку из реестра об отсутствии обременения.

Если ипотека берется для покупки квартиры в новостройке, вам необходимо представить

документы застройщика.



На стадии строительства от строителей требуются:

- разрешение на возведение объекта;

- договор долгосрочной аренды земли, на которой строится объект;

- полные сведения о застройщике – адрес, банковские реквизиты, телефоны;

- договор долевого участия (уступки права) на квартиру;

- план распределения квартир (архитектурно-строительный раздел проекта);

- документ о предполагаемой дате сдачи здания с эксплуатацию.

Эти документы обычно самостоятельно комплектуются застройщиком.

Если вы решили купить квартиру в ипотеку, узнайте подробности акции в МФЦН по

телефону: 8(8142) 777-888.

Обязательные условия участия в акции «Оценка в подарок».

- При подаче заявки на ипотеку в МФЦН, у вас не должно быть одобренных, действующих заявок по ипотеке.

- В случае одобрения вашей заявки, поданной через МФЦН, вы обязуетесь заключить агентский договор или приобрести услугу «Юридическое сопровождение» и приобрести квартиру через МФЦН.

- Заказ оценки объекта производится только через специалиста МФЦН.

- При соблюдении вышеуказанных условий, вы оплачиваете оценку объекта самостоятельно.

В дальнейшем вы получите скидку на услуги Центра в размере суммы равной стоимости, уплаченной вами за оценку недвижимости конкретного объекта. Либо же данная сумма будет вычтена из агентского вознаграждения МФЦН.

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