Эксперты МФЦН рассказали, как оформить ипотеку и остаться в плюсе
До 30 июня при подаче заявки на ипотеку в МФЦН можно получить приличную выгоду при покупке квартиры - оценка объекта недвижимости для вас будет бесплатной.
Зачем нужна оценка объекта недвижимости при его покупке? Эти данные необходимы
банку и страховой компании для оценки рисков. Без этого документа планируемая для
покупки квартира не будет согласована для кредитования.
Как проходит эта процедура в МФЦН?
- клиент подает заявку на ипотеку в один из нескольких банков-партнеров;
- получает одобрение банка;
- выбирает квартиру или дом для покупки;
- заказывает оценку объекта.
Кто выполняет оценку?
Аккредитованный банками и МФЦН эксперт проводит профессиональную оценку,
выбранного вами объекта бесплатно для вас.
Какие нужны документы?
- паспорт собственника (страницы с основной информацией);
- паспорт заявителя;
- документ, подтверждающий право собственности (выписка ЕГРП или свидетельство
старого образца);
- документ-основание (договор купли-продажи, участия в долевом строительстве, дарения и т.д.);
- технический паспорт, содержащий информацию о дате постройки, материале, степени
износа и прочих технических характеристиках объекта;
- если в качестве документа, подтверждающего право собственности, представлено
свидетельство, дополнительно приложить выписку из реестра об отсутствии обременения.
Если ипотека берется для покупки квартиры в новостройке, вам необходимо представить
документы застройщика.
На стадии строительства от строителей требуются:
- разрешение на возведение объекта;
- договор долгосрочной аренды земли, на которой строится объект;
- полные сведения о застройщике – адрес, банковские реквизиты, телефоны;
- договор долевого участия (уступки права) на квартиру;
- план распределения квартир (архитектурно-строительный раздел проекта);
- документ о предполагаемой дате сдачи здания с эксплуатацию.
Эти документы обычно самостоятельно комплектуются застройщиком.
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- При подаче заявки на ипотеку в МФЦН, у вас не должно быть одобренных, действующих заявок по ипотеке.
- В случае одобрения вашей заявки, поданной через МФЦН, вы обязуетесь заключить агентский договор или приобрести услугу «Юридическое сопровождение» и приобрести квартиру через МФЦН.
- Заказ оценки объекта производится только через специалиста МФЦН.
- При соблюдении вышеуказанных условий, вы оплачиваете оценку объекта самостоятельно.
В дальнейшем вы получите скидку на услуги Центра в размере суммы равной стоимости, уплаченной вами за оценку недвижимости конкретного объекта. Либо же данная сумма будет вычтена из агентского вознаграждения МФЦН.
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