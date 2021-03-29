Эксперты: что будет с ценами на жилье после отмены льготной ипотеки

Льготная ипотека под 6,5 процента была продлена в России до 1 июля этого года. Что будет дальше, пока не ясно. На федеральном уровне обсуждается вопрос продления ипотеки с изменением условий. Так, рассматривается дифференцированный подход. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин не исключает, что по каждому региону решение будет приниматься индивидуально. В частности, не исключено, что льготная ипотека будет продлена там, где предложение на рынке продажи новостроек серьезно превышает спрос.

Анна Ануфриева, руководитель отдела продаж строительной компании Nova, говорит, что в Петрозаводске, городе с самым большим числом новостроек в республике, ситуация другая. «Рынок не перенасыщен предложениями. Жилье, которое появляется в продаже, довольно быстро продается. Не редко случается так, что дом еще не начали строить, а треть квартир в нем уже забронирована».

Цены на жилье будут расти после окончания льготной ипотеки. Дело и в росте стоимости стройматериалов и ресурсов, и в том, что застройщикам жилье, с приходом проектного финансирования, тоже стало обходиться дороже.

«Проектное финансирование предполагает, что деньги дольщиков остаются на счетах, закрытых для застройщика, до того момента, когда дом будет сдан в эксплуатацию»

- объясняет Анна. – Соответственно, застройщик берет кредит в банке».

При этом ждать серьезного наполнения рынка новыми предложениями в ближайшие несколько месяцев не следует. Соответственно, затягивать с покупкой жилья не стоит.

«Глава Центробанка недавно говорила о списке регионов, в которых льготная ипотека может быть продлена. Карелии среди них нет. Если же льготной ставки в Карелии не будет, совершенно очевидно, будет обычная. На повышение которой будет влиять повышение ставки рефинансирования»

- подчеркивает Анна.

В то же время часть коммерческих банков сейчас предлагают потенциальным заемщикам более выгодные ставки с процентами ниже 6,5. С другой стороны, после ипотечного бума 2020 кредитные организации стали строже подходить к одобрению заявок.

«Не стоит думать, что отказ в одном банке автоматически распространяется на все. Специалисты компании помогут подать заявку сразу в несколько банков. Так, сотрудники компании Nova знают обо всех возможностях, льготных ставках и других выгодных вариантах разных банков»

- отмечает руководитель отдела продаж.

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