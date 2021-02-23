Эксперт назвал сроки «третьей волны» коронавируса

Очередной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России начнется в середине апреля. Об этом в эфире канала «Москва-24» заявил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков. Причем, по его словам, опасаться весной нужно уже британского штамма COVID-19.

– Через 1,5-2 месяца, в середине апреля мы, к сожалению, увидим скачок роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Я боюсь, что к нам придет тот самый мутировавший британский коронавирус, - сказал Тимаков.

Инфекционист считает, что россиянам нужно дисциплинированно соблюдать масочный режим и принципы дистанцирования. Самое опасное время – весна, уже летом кривая заболеваемости должна снова пойти вниз. Отметим, что в России, по официальным данным, от ковида умерли более 84 тысяч человек. // Фото: pixabay.com/ru