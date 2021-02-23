Прогноз погоды на 24 февраля

В Петрозаводске, по данным карельской ЦГМС, в среду 24 февраля ожидается облачная погода ночью и переменная облачность днем. Будет идти снег. Температура воздуха ночью -16, -18 градусов, днем -7, -9 градусов. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

По Карелии прогнозируется ночью -12, -17 градусов. Днем температура поднимется до -5, -10 градусов. Ночью облачно, снег. Днем переменная облачность, снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный.

В Сортавале, по данным www.gismeteo.ru, 24 февраля ожидается пасмурная погода, сильный снег. Воздух прогреется до -13, -6 градусов. В Костомукше будет пасмурно и снежно, температура -16, -10. В Медвежьегорске прогнозируется пасмурная и снежная погода, температура воздуха -18, -12. // Фото: pixabay.com/ru