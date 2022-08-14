Экономист предупредил о подорожании некоторых продуктов осенью

Экономист предупредил о традиционном росте цен на продукты осенью. Если сравнить индекс цен со стабильными летними месяцами, то в сентябре всегда дорожают молочная продукция, яйца, колбасные изделия, овощи. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В.Плеханова Дмитрий Завьялов.

Незначительно повышаются цены на рыбопродукты и свинину, но основной рост цен приходится на конец года. Осенью дорожает мясо птицы. Фрукты дорожают с мая по июнь, в августе дешевеют, в сентябре цена снова начинает расти. Экономист отметил, что в качестве ценового маркера иногда приводят цены на хлеб и соотносят их с урожаем.

«Но надо понимать, что «зерновая» составляющая в себестоимости хлеба не настолько велика, как кажется», - считает специалист. По словам Завьялова, хлеб, как и большинство продуктов, дорожают из-за роста расходов на газ, электричество, логистику и оплату труда, а не из-за аграрной составляющей. (фото unsplash.com, Markus Spiske)