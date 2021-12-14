ЕГЭ в 2022 году планируется провести в доковидном формате

В 2022 году ЕГЭ планируют провести в доковидном формате. В то же время в случае ухудшения весной эпидситуации в расписание экзамена могут внести изменения. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит «Российская газета».

Руководитель ведомства рассказал, что одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Только один регион РФ полностью не смог принять участие - это Калмыкия, где до сих пор сложная эпидобстановка, региональный оперштаб попросил ведомство перенести даты.

«У нас два года не было весенней досрочной волны ЕГЭ, сейчас она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период экзаменов, как обычно, с 26 мая по 2 июля. Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», - отметил чиновник. Фото pixabay.com/geralt