Единые каникулы помогут развести учебный процесс и голосование

В эксклюзивном интервью ТАСС председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова рассказала о предложениях по разведению учебного и избирательного процессов на выборах, реформировании "муниципального фильтра", внедрении новых цифровых технологий и о том, почему комиссия отказалась от голосования по почте, которое активно использовалось на выборах в США.

— Элла Александровна, добрый день! В пятницу на встрече с президентом России Владимиром Путиным вы предложили более предметно обсудить проблему с разведением учебного и избирательного процессов в случае проведения многодневного голосования на выборах в сентябре и сказали, что у вас есть предложение по этому вопросу. О какой инициативе идет речь?

— Поясню, что я имела в виду. Эта проблема на самом деле существует, и я полагала необходимым проинформировать об этом президента. Президент меня услышал и дал соответствующее поручение, чтобы с привлечением законодателей, экспертов и ряда заинтересованных ведомств рассмотрели все возможные варианты, выбрав оптимальный.

Мое предложение простое. С учетом довольно высокой вероятности применения трехдневного голосования на последующих выборах, проще всего на время выборов предусмотреть единую каникулярную неделю во всех общеобразовательных учреждениях, где проходит голосование, поскольку у нас очень много преподавателей являются членами комиссий и добрая половина участков находится в образовательных учреждениях.

В любом случае, в пандемию или без пандемии - надо готовить соответствующим образом помещения. Тем более, после проведения голосования обязательно должен быть хотя бы еще один дополнительный день для того, чтобы все продезинфицировать, все привести в порядок, вернуть все на свои места, а учителя и все остальные организаторы выборов должны немного прийти в себя.

Единые каникулы - это самый простой и недорогой способ, если оставлять избирательные участки в школах, учителей – в комиссиях, а единый день голосования по-прежнему проводить в сентябре. Мое предложение может быть обсуждено наряду с другими. Быть может, они будут более кардинальными. Я благодарна президенту, что он дал такое поручение, и что эта проблема будет обсуждена. Очень важно, чтобы были единые правила, чтобы нам не пришлось в ручном режиме решать эту проблему так, как это было на прошедших выборах в сентябре 2020 года.

— Обсуждался ли в ЦИК вариант вывода избирательных участков с территории общеобразовательных учреждений и, например, перевода их в отделения "Почты России"?

— Во-первых, хочу поблагодарить партию "Новые люди", которые обратились к нам с предложением рассмотреть такую возможность. Дискуссии и широкое общественное обсуждение всегда полезны для дела. При этом необходимо учитывать множество факторов, влияющих на определение места проведения голосования.

За многие годы сложилась практика, традиция проведения выборов в школах. И это по-настоящему "народная" привычка. Избиратели привыкли к этому и знают, где располагается школа с их избирательным участком. Всего их в образовательных учреждениях располагается почти 50 тыс. из 96,5 тыс. избирательных участков по стране. Они находятся в пешеходной доступности от жилых домов. Как правило, голосование проходит в актовом зале школы или просторных рекреациях, в которых достаточно места для размещения рабочих мест членов комиссии, наблюдателей и представителей СМИ, кабинок для тайного голосования, информационных стендов, стационарных и переносных ящиков для голосования, систем безопасности. Год от года расширяется оснащение их видеонаблюдением, что очень важно с точки зрения общественного контроля. Проведение выборов на фоне пандемии выдвинуло дополнительные требования для обеспечения санитарной безопасности, в частности, необходимость разделения входа и выхода, соблюдения санитарной дистанции между всеми участниками избирательного процесса и т.д.

Подавляющее же большинство почтовых отделений, которых в стране порядка 42 тыс., не соответствуют многим необходимым требованиям. Они отличаются по размеру, и в большинстве из них нет возможности разместить все необходимое для избирательного участка оборудование. Зайдите в ближайшее к вам почтовое отделение – и вы сами все увидите. Средняя площадь почтового отделения в России – 90 кв. м. Основная и наибольшая часть отделения – это внутренние помещения, предназначенные для сортировки и хранения корреспонденции. А общедоступное пространство весьма небольшое – около 20 кв. м. Какое голосование там можно организовать?

Более того, почтовые отделения, в отличие от школы, работают каждый день, независимо от выходных и праздников. Почта – это непрерывно действующая акционерная организация со своей определенной спецификой, что, при рассмотрении всех аспектов, позволяет сделать вывод о нецелесообразности затевать дорогостоящий и громоздкий процесс перемещения избирательных участков в неприспособленные для этого почтовые отделения. Что касается тезиса этой партии, что в этом случае будет в большей степени обеспечена независимость от местных властей членов избирательных комиссий, то она обеспечивается не местом их размещения, а совсем другими, более сложными факторами. Напоминаю, что в состав комиссий всех уровней входят представители от более чем полусотни партий, что в большой степени и гарантирует их независимость.

— Вы не раз говорили, что ЦИК считает оптимальным размер так называемого муниципального фильтра на выборах глав субъектов РФ в 5% во всех регионах и что его надо корректировать, чтобы он стал более демократичным, но не отменять совсем. Прозвучала ли эта тема на встрече с президентом, и вы по-прежнему считаете, что "муниципальный фильтр" следует реформировать?

— Да, и мы вернулись к этому вопросу на встрече. Я проинформировала о том, что произошло с тех пор, как президент давал поручение, в соответствии с которым была образована рабочая группа при Администрации президента по изменению избирательного законодательства. И в свое время на этой рабочей группе это компромиссное политическое решение в принципе было - оставить его на уровне 5%, но, к сожалению, эта ситуация осталась замороженной: я продолжаю писать письма в регионы с просьбой снизить фильтр, но пока далеко не все руководители, желающие в дальнейшем переизбираться, охотно идут на то, чтобы слегка усложнить жизнь себе, но облегчить ее своим потенциальным конкурентам.

Кстати, хочу поблагодарить тех, кто прислушался - руководителей Ивановской, Калужской, Курганской, Самарской, Ярославской областей. А в целом анализ практики проведения выборов глав субъектов Российской Федерации в 2012–2020 годах показал, что высокий уровень "муниципального фильтра" не позволяет ряду кандидатов, обладающих определенным доверием и поддержкой граждан, собрать необходимое число подписей для выдвижения, что приводит к снижению здоровой конкуренции, падению интереса к выборам со стороны жителей регионов, и, в конечном итоге, снижает ответственность избранного лица и качество его управления.

Поэтому полагаю, что было бы целесообразно внести изменения в федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

Президент поручил вернуться к этому вопросу, и я надеюсь, что, по крайней мере, какая-то точка будет поставлена в этом вопросе, то есть или "да" или "нет".

— В конце сентября ЦИК признал работу избиркома Санкт-Петербурга неудовлетворительной и выразил недоверие его главе Виктору Миненко, а ранее похожие ситуации случались еще в некоторых регионах. При этом Центризбирком не может самолично распустить региональный избирком, а имеет возможность только подать соответствующий иск в суд. Каким образом можно избежать подобных ситуаций и наладить вертикаль отношений с региональными избиркомами в будущем?

— Ситуация в Санкт-Петербурге, когда нижестоящая комиссия самым вызывающим образом противопоставляет себя федеральному органу власти, отвечающему за весь избирательный процесс в стране, – недопустима.

Сначала там наиболее выпукло в самом негативном виде проявился на прошлогодних муниципальных выборах феномен избирательных комиссий муниципальных образований, как рудимента всей избирательной системы, и по итогам которой президент, услышав озабоченность ЦИК, поддержал наши предложения об их трансформации. (Сейчас идет работа в этом направлении). Дальше – больше, последней каплей стало неназначение, вопреки закону, дополнительных выборов в заксобрание.

Но ранее возникали и другие ситуации – можно вспомнить и Воронеж, когда, по нашим сведениям, председатель областной комиссии непосредственно был виновником крупного искажения результатов. Были и другие случаи, когда мы выражали недоверие председателю комиссии, а дальше шло тяжелейшее сопротивление, поскольку он оставался очень "удобным" некоторым местным начальникам, но не готовым проводить принципиальную линию ЦИК на очищение всей избирательной системы от злоупотреблений и искажений результатов. То есть, назначенные по предложению ЦИК некоторые члены избиркомов субъектов РФ впоследствии, в результате своей неудовлетворительной работы, утрачивали наше доверие, но продолжали работать в составе комиссии, поскольку законодательно установленные процедуры прекращения их полномочий по инициативе ЦИК России в законодательстве отсутствуют.

Очевидный парадокс: система управляемости асимметрична - мы имеем право при формировании комиссии субъекта РФ предлагать две кандидатуры в состав комиссии, включая предложение по председателю, и уже тогда по нашим предложениям региональная комиссия выбирает, голосует. Но если через определенное время избранная по нашему предложению кандидатура по каким-либо основаниям не справляется, не удовлетворяет тем требованиям, которые ставит ЦИК, то у нас должно быть право, которого сейчас нет, точно также представлять субъектовой комиссии предложение, подкрепленное серьезными аргументами, для соответствующего отзыва члена или председателя комиссии.

На прошедшей встрече я обратилась к президенту с просьбой поддержать подготовленный нами проект изменений в законодательство, который предполагает, что ЦИК России вправе выносить мотивированное представление в адрес органа, назначившего члена комиссии по предложению ЦИК России, о досрочном прекращении полномочий такого члена. Это вполне логично, если в зону ответственности ЦИК входит все, что происходит на выборах, то хотя бы такой небольшой рычажок управления надо добавлять. Соответствующее поручение рассмотреть наши инициативы президент дал.

— Ранее вы сообщали, что ЦИК должен провести модернизацию своего сайта к выборам в Госдуму, а к 2022 году - создать новую цифровую платформу, которая заменит Государственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы". При этом в отличии от работы сайта, к ГАС "Выборы" у вас особых претензий не было. В чем причина необходимости создания новой платформы?

— Что касается нашего внутреннего сайта и сайтов избиркомов - их модернизацию мы осуществим раньше, уже в следующем году.

А к 2022 году, в соответствии с ранее принятым ЦИК решением, должна быть создана новая версия Государственной автоматизированной Системы (ГАС) "Выборы" на основе цифровой платформы. Это огромная, масштабная работа.

Подчеркну, это будет в полной мере современный аналог безупречно проработавшей 20 лет функционирующей ныне ГАС "Выборы" - супернадежная и неуязвимая для внешнего вторжения.

При создании будет сохранена абсолютная преемственность по функциональности и выполнены все требования федерального закона "О ГАС "Выборы". При этом существенно расширится функциональный диапазон, в том числе цифровые сервисы с использованием единого портала госуслуг; все, что связано с развитием и внедрением дистанционного электронного голосования; совершенствованием "регистра избирателей" и многое другое.

Нельзя жить только одним днем, нещадно эксплуатируя то, что есть, и не создавая задел на перспективу. ГАС "Выборы" - наша заслуженная и надежная система, но жизнь не стоит на месте, и без новых технологий невозможно справиться с теми задачами, решение которых требует от нас наше российское общество. Более того, мы просто обязаны обеспечить по всем направлениям преемственность для следующего состава ЦИК.

— На довыборах депутатов Госдумы в Ярославской и Курской областях в сентябре использовалась новая технология дистанционного электронного голосования. При этом в конце октября депутаты Мосгордумы и Общественная палата Москвы предложили ЦИК использовать на выборах в 2021 году в столице московскую, а не федеральную платформу для онлайн-голосования, чтобы обеспечить распределение нагрузки на данные ресурсы. Обсуждали ли в ЦИК эту инициативу?

— В единый день голосования 2021 года сохраняется высокая вероятность этого, поскольку мы не планируем на предстоящей федеральной кампании применять дистанционное электронное голосование полномасштабно. Скорее всего, продолжится осуществление пилотных проектов не более чем в двух десятках регионов, поэтому Москва, согласно действующему федеральному закону об эксперименте по проведению электронного голосования в Москве, сможет применить свою платформу. Но только при условии, что в этот закон придется внести некоторые изменения, обеспечивающие единый федеральный подход по электронному голосованию. Например, мы считаем, что более удачна наша схема, которую мы применили на прошедших выборах в единый день голосования в Курской и Ярославской областях. У нас дистанционное электронное голосование шло все три дня, и в основной день голосования тоже, а в Москве, в ходе предыдущего онлайн-голосования по поправкам к конституции, электронное голосование осуществлялось только в дни, предшествующие основному дню голосования. При этом мы столкнулись с провокациями и возможностью двойного голосования. Хотя таких случаев было немного, мы решили, чтобы вообще исключить возможность двойного голосования, усовершенствовать процедуру электронного голосования.

Порядок должен быть единым, это однозначно, не может быть другого порядка в Москве. Поэтому в дальнейшей перспективе, когда мы будем уверены, что дистанционное электронное голосование можно будет применять повсеместно, наряду с традиционными способами голосования, тогда и в Москве, как и во всех остальных регионах, электронное голосование должно будет осуществляться исключительно на единой федеральной платформе. Но прежде еще придется решить ряд сложнейших полномасштабных задач, включая надежность, безопасность, подконтрольность обществу.

— Вы неоднократно говорили, что считаете голосование по почте анахронизмом, в России оно не применяется, хотя и предусмотрено в законодательстве. Но вот в США, и мы видим это там на президентских выборах, эта форма активно использовалась. Чем вас не устраивает голосование по почте и не жалеете ли об отказе от такой формы?

— В свое время мне пришлось тщательно изучить опыт голосования по почте в США. Для меня вывод однозначный: этот анахронизм в американском варианте открывает необъятные просторы для возможных фальсификаций, включая неоднократное голосование, пропажу "неугодных" бюллетеней, засилье мертвых душ, отсутствие системного контроля за всем процессом голосования по по почте и многие другие. Необъятные! Вот почему я настояла на отказе от голосования по почте у нас, хотя наш закон его предусматривает. И оказалась права – то, что сейчас происходит сейчас в США – лучшая тому иллюстрация.

Например, национальный институт США голосования на дому утверждает, что при голосовании по почте в 32 штатах отсутствуют необходимые меры, обеспечивающие безопасный процесс голосования по почте. Из них в 15 штатах нет даже процедур по проверке адресов избирателей, а в 17 – не действует и система проверки подписей.

Трудно не согласиться с мнением известного политического активиста Грега Баттерфильда, который считает избирательную систему США пережитком эпохи рабовладения, в которой коллегия выборщиков подвержена манипуляциям: мало кто в мире понимает, как она функционирует, и это, как он полагает, только на руку правящей элите, будь то республиканцы или демократы – обычным людям через нее не прорваться.

Впрочем, это дело самих американцев, мы им не указ, но и они пусть оставят нас в покое со своими нравоучениями – сами разберемся. Если что, наш народ подскажет.

По материалам ТАСС - https://tass.ru/interviews/9944603.