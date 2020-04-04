Двух жителей Карелии задержали за попытку украсть ароматизаторы

Сотрудники вневедомственной охраны в Карелии задержали двух петрозаводчан, совершивших хищение в одном из гипермаркетов в Петрозаводске. Преступление было совершено 2 апреля. В торговой точке сработала тревожная сигнализация. Приехавшим на место сотрудникам вневедомственной охраны указали на молодого человека, совершившего хищение двадцати ароматизаторов для автомобиля. Общая сумма ущерба составила без малого 2800 рублей.

Кроме того, на территории магазина был замечен еще один гражданин, который тоже пытался похитить украсть ароматизаторы, но в меньшем количестве: лишь 8 штук на общую сумму более тысячи рублей.



Правонарушители были задержаны. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа органов внутренних дел. Проводится проверка, по результатам которой сотрудники регионального МВД установят, являются ли молодые люди соучастниками хищения, и примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба Росгвардии.