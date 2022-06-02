Двое детей утонули в котловане в Тюменской области

В Тюменской области двое маленьких братьев утонули в котловане, расположенном недалеко от их дома. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла сегодня, 2 июня, в деревне Решетниково. По данным ведомства, шестилетний мальчик и его десятилетний брат пошли на рыбалку на котлован, глубина которого составляет четыре метра. Дети оказались в воде и утонули.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Произведен осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели, родители погибших.

«С учетом собранных материалов будет дана оценка действиям должностных лиц муниципальных органов власти в части полноты и своевременности принятия мер по обеспечению безопасности купания населения в водоемах, расположенных на территории района», - говорится в сообщении СК. Фото Следственного комитета