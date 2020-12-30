Две «Ласточки» между Петрозаводском и Петербургом отменили до апреля

С нового года отменяются вечерняя «Ласточка» из Петрозаводска в Санкт-Петербург и утренняя «Ласточка» из Северной столицы в Петрозаводск. Об этом сообщает «Петрозаводск транспортный». Поезда не будут ходить до апреля.

Железнодорожникам поручено пересадить пассажиров отменяемых поездов на другие составы. Возврат билетов будет осуществляться без дополнительных сборов.

Последний раз утренняя «Ласточка» отправится из Петербурга 31 декабря. В этот же день в последний раз в Северную столицу уйдет вечерняя «Ласточка» из Петрозаводска. Фото gorod48.ru