Два удара ножом в грудь стали смертельными

Суд Беломорского района вынес обвинительный приговор местному жителю. Следствием и судом установлено, что последние четыре года подсудимый со своей супругой проживали в квартире потерпевшего в городе Беломорске. В июле 2021 года между хозяином квартиры и подсудимым возник конфликт, в результате которого подсудимый нанес потерпевшему два удара ножом в шею и грудь, от которых тот скончался.

Собранные следователями следственного отдела по городу Беломорск СК России по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 50-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда Беломорского района Республике Карелия подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу. // Фото: Следком Карелии