12 февраля 2025, 10:37
Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске
ДТП на улице Красной в Петрозаводске попало на видео
Утром 12 февраля в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась на улице Красной, недалеко от пересечения с улицей Андропова.
Момент ДТП был зафиксирован видеокамерой «Ситилинк». Запись с места происшествия позже опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
На видео видно, что один из водителей двигался по главной дороге, а второй, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу и врезался в первый автомобиль. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте