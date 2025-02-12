Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

Утром 12 февраля в Петрозаводске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Авария случилась на улице Красной, недалеко от пересечения с улицей Андропова.

Момент ДТП был зафиксирован видеокамерой «Ситилинк». Запись с места происшествия позже опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

На видео видно, что один из водителей двигался по главной дороге, а второй, выезжая со второстепенной, не уступил дорогу и врезался в первый автомобиль. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте