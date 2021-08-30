30 августа 2021, 19:17
Происшествия

ДТП с троллейбусом в центре Петрозаводска попало на видео

Авария на проспекте Ленина привела к серьезному затруднению движения в час пик

Сегодня в 17:09 в Петрозаводске, на пересечении проспекта Ленина и площади Гагарина произошло ДТП с участием троллейбуса. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль в пробке долго пытался перестроиться из левого ряда в правый. Его никто не пропускал. В результате водитель предпринял отчаянный маневр, после которого произошло столкновение с троллейбусом.

После происшествия и без того тяжелая дорожная обстановка на этом участке дороги оказалась еще больше затруднена.

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Петрозаводск
проспект Ленина
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