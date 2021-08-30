ДТП с троллейбусом в центре Петрозаводска попало на видео

Сегодня в 17:09 в Петрозаводске, на пересечении проспекта Ленина и площади Гагарина произошло ДТП с участием троллейбуса. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как легковой автомобиль в пробке долго пытался перестроиться из левого ряда в правый. Его никто не пропускал. В результате водитель предпринял отчаянный маневр, после которого произошло столкновение с троллейбусом.

После происшествия и без того тяжелая дорожная обстановка на этом участке дороги оказалась еще больше затруднена.