30 августа 2021, 18:21
Мужчина убил приятеля в Карелии и похитил его имущество
35-летний житель Сегежи предстанет перед судом
В Сегеже закончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Следствие установило, что в январе этого года обвиняемый был в гостях у своего 40-летнего приятеля. В ходе возникшей ссоры мужчина напал на хоязина квартиры, избил его, а затем нанес множество ударов ножом. От полученных ранений горожанин умер.
Нападавший же забрал из квартиры телевизор и банковскую карту погибшего. Телевизор продать он не успел и воспользовался только деньгами, которые снял с карточки.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото topdialog.ru