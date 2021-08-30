Мужчина убил приятеля в Карелии и похитил его имущество

В Сегеже закончено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве и краже, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Следствие установило, что в январе этого года обвиняемый был в гостях у своего 40-летнего приятеля. В ходе возникшей ссоры мужчина напал на хоязина квартиры, избил его, а затем нанес множество ударов ножом. От полученных ранений горожанин умер.

Нападавший же забрал из квартиры телевизор и банковскую карту погибшего. Телевизор продать он не успел и воспользовался только деньгами, которые снял с карточки.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото topdialog.ru