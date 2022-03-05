Доступ к Twitter ограничили в России

Доступ к соцсети Twitter ограничен в России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскомнадзор.

Согласно данным ведомства, доступ к сайту ограничен на основании федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Этот документ регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Напомним, накануне Роскомнадзор объявил о блокировке соцсети Facebook в России. Фото pixabay.com/PhotoMIX-Company