Дорогой лодочный мотор выкрали из магазина в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступил сигнал о краже, совершенной из магазина, торгующего лодками и катерами. Ночью с территории стоянки был украден лодочный мотор стоимостью полмиллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 45-летний житель карельской столицы, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Он признался в краже и рассказал, что снял мотор со стоявшего на стоянке катера, дотащил его на санках до автомобиля и увез, а затем продал.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. // Фото: unsplash.com