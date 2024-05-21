Дорога, которую размывает на севере Карелии, нуждается в капремонте

Дорогу, соединяющую поселок Войница и деревню Вокнаволок, не будут реконструировать в этом году. Об этом со ссылкой на управтодор РК сообщается в паблике «Экологическая справедливость».

«Для предотвращения размывов необходимы масштабные работы по поднятию зем.полотна, которые возможно выполнить только в рамках реконструкции или капитального ремонта. В настоящее время ремонт на 2024 год не запланирован. Вода спала. Проезд есть»,

- приводят в сообществе ответ управления автодорог.

Размывы на дороге, из-за чего приходилось ограничивать движение, устранят, но на большее местным жителям рассчитывать не придется. Ситуация с размывом грунтовки может повториться и следующей весной.

«Несколько раз в неделю из Калевалы в Костомукшу по данной дороге проходит скорая помощь с пациентами, но управление и минтранс это, видимо, не волнует» - горько отмечают в сообществе, добавив, что выгоднее закрыть дорогу, чем принять меры. // фото VK-паблик «Экологическая справедливость»