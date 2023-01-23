Добытый камень украли с предприятия на севере Карелии

Работники одного из предприятий Лоухского района сообщили в полицию о краже камня. С их слов, со склада пропали два блока добытого камня, ущерб превысил 290 тысяч рублей.

Подозрение пало на 51-летнюю работницу. Жительница Ленобласти созналась и пообещала все возместить, рассказали в пресс-центре МВД.

Полиции подозреваемая рассказала, что работала вахтовым методом. Ей якобы предложили подзаработать. Для этого требовалось сбыть продукцию предприятия. Подозреваемая согласилась, «реализовала преступный умысел» и получила 110 тысяч рублей. Оперативники установили место сбыта камня. Расследование уголовного дела о краже продолжается. // фото unsplash.com