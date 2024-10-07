До семи градусов мороза ожидается сегодня ночью в Карелии

Завтра, 8 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +5, +7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3, +2°С, местами до -7°С, днем +3, +8°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше не больше +2, пасмурно, без осадков.

В Сегеже до +5, переменная облачность, без осадков.

В Сортавале до +7, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»