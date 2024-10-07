07 октября 2024, 06:30
Сложную обстановку на дорогах прогнозируют на севере Карелии
Дождь и мокрый снег обещают в понедельник
В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +8, +10, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, днем с прояснениями. Прогнозируют небольшие осадки, местами умеренные в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха +6, +11, на севере +1 +6. Утром на севере на дорогах сложная обстановка.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +4;
В Кондопоге днем +11;
В Медвежьегорске, Суоярви днем +9;
В Олонце днем +12;
В Пудоже днем +10;
В Сегеже днем +7;
В Сортавале днем +10. // unsplash.com/ Courtney Corlew