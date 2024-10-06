Жителям Карелии рассказали о погоде в понедельник

В понедельник в Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов умеренные, по северной половине местами сильные осадки, днем небольшие, местами умеренные в виде дождя, на севере с мокрым снегом. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, местами до -2, днем +6, +11, на севере +1 +6. Ночью и утром на севере на дорогах сложная обстановка.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -4, днем +4;

В Кондопоге ночью +1, днем +11;

В Медвежьегорске ночью -1, днем +9;

В Олонце ночью 0, днем +12;

В Пудоже ночью -2, днем +10;

В Сегеже ночью -3, днем +7;

В Сортавале ночью 0, днем +10;

В Суоярви ночью -2, днем +9. // unsplash.com/ Michael & Diane Weidner