До 22 градусов тепла будет в Карелии 12 июня, обещают дождь

В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8,+10, днем +18,+20, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до +2, днем +17, +22.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +17;

В Кондопоге ночью +10, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +10, днем +19;

В Олонце ночью +8, днем +21;

В Пудоже ночью +9, днем +23;

В Сегеже ночью +9, днем +19;

В Сортавале ночью +9, днем +17;

В Суоярви ночью +9, днем +18. // фото «Петрозаводск говорит»