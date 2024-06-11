До 22 градусов тепла будет в Карелии 12 июня, обещают дождь
В среду в Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +8,+10, днем +18,+20, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южных направлений умеренный. Температура воздуха ночью +5, +10, местами до +2, днем +17, +22.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +8, днем +17;
В Кондопоге ночью +10, днем +20;
В Медвежьегорске ночью +10, днем +19;
В Олонце ночью +8, днем +21;
В Пудоже ночью +9, днем +23;
В Сегеже ночью +9, днем +19;
В Сортавале ночью +9, днем +17;
В Суоярви ночью +9, днем +18. // фото «Петрозаводск говорит»