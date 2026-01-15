Девять тысяч лихачей в Карелии тянут с оплатой штрафов из ГАИ

Около девяти тысяч граждан в Карелии имеют неоплаченные штрафы за нарушения ПДД с истекшим сроком добровольной оплаты, сообщили в дорожной полиции.

Для оплаты штрафа установлен срок – 60 дней со дня вступления постановления о штрафе в силу. Если выйти за рамки этого периода, то нарушителю грозит административная ответственность. Нарушителя могут наказать еще одним штрафом, арестовать на 15 суток, либо направить на обязательные работы сроком до 50 часов. При этом первый штраф нарушитель все также должен будет оплатить.

Проверить и оплатить автоштрафы можно на портале «Госуслуги». В Госавтоинспекции рекомендует не ждать принудительных мер взыскания и оплачивать штрафы вовремя.