Девушка впервые выиграла чемпионат Карелии по быстрым шахматам

В минувшие выходные в Петрозаводске проходил чемпионат Карелии по быстрым шахматам. Участниками турнира стали 44 спортсмена.

Чемпионкой стала воспитанница спортивной школы №2 Петрозаводска Софья Ершова, рассказали в министерстве образования и спорта республики. Чемпионский титул впервые завоевала девушка.

Софья Ершова набрала 8,5 из 10. Второе место занял Михаил Ячменев, набрав 7,5 очков, а третье Михаил Андронов - 7 очков.