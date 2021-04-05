05 апреля 2021, 13:12
Спорт

Девушка впервые выиграла чемпионат Карелии по быстрым шахматам

Софья Ершова обошла соперников, набрав 8,5 очков из 10

В минувшие выходные в Петрозаводске проходил чемпионат Карелии по быстрым шахматам. Участниками турнира стали 44 спортсмена.

Чемпионкой стала воспитанница спортивной школы №2 Петрозаводска Софья Ершова, рассказали в министерстве образования и спорта республики. Чемпионский титул впервые завоевала девушка.

Софья Ершова набрала 8,5 из 10. Второе место занял Михаил Ячменев, набрав 7,5 очков, а третье Михаил Андронов - 7 очков.

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шахматы
софья ершова
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Михаил Ячменев
Михаил Андронов