22 сентября 2025, 12:22
Происшествия

Девушка пострадала в жесткой аварии на проспекте Ленина

Два автомобиля столкнулись на центральной улице в карельской столице
ДТП на Ленина
Фото ГАИ

Днем 21 сентября в Петрозаводске произошло серьезное ДТП на проспекте Ленина. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 55-летний водитель автомобиля Skoda при перестроении не пропустил автомобиль Chevrolet и допустил столкновение.

В результате аварии травмы получила 18-летняя пассажир автомобиля Chevrolet. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что автомобиль сбил женщину на Птицефабрике, пострадавшую госпитализировали.

