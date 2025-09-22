Девушка пострадала в жесткой аварии на проспекте Ленина

Днем 21 сентября в Петрозаводске произошло серьезное ДТП на проспекте Ленина. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 55-летний водитель автомобиля Skoda при перестроении не пропустил автомобиль Chevrolet и допустил столкновение.

В результате аварии травмы получила 18-летняя пассажир автомобиля Chevrolet. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

