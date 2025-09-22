22 сентября 2025, 12:22
Девушка пострадала в жесткой аварии на проспекте Ленина
Два автомобиля столкнулись на центральной улице в карельской столице
Фото ГАИ
Днем 21 сентября в Петрозаводске произошло серьезное ДТП на проспекте Ленина. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции города.
По данным ведомства, 55-летний водитель автомобиля Skoda при перестроении не пропустил автомобиль Chevrolet и допустил столкновение.
В результате аварии травмы получила 18-летняя пассажир автомобиля Chevrolet. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
