Девушка погибла в московском метро

Сегодня утром в метро Москвы погибла девушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Сегодня около восьми утра в полицию поступило сообщение о падении человека на пути на станции метро «Улица 1905 года». В результате инцидента девушка погибла»,

- сообщили в полиции.

Сейчас на месте трагедии работают правоохранители. Выясняются причины произошедшего. Фото vladtime.ru