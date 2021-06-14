14 июня 2021, 15:03
Девушка погибла в московском метро
Пассажирка упала на рельсы на станции «Улица 1905 года»
Сегодня утром в метро Москвы погибла девушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
«Сегодня около восьми утра в полицию поступило сообщение о падении человека на пути на станции метро «Улица 1905 года». В результате инцидента девушка погибла»,
- сообщили в полиции.
Сейчас на месте трагедии работают правоохранители. Выясняются причины произошедшего. Фото vladtime.ru