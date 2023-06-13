Девушка без прав на внедорожнике погнула фонарь

Сегодня ночью в районе дома №16 по улице Ведлозерской в Петрозаводске произошла авария.

Девушка за рулем внедорожника «Грейт Волл» врезалась в фонарь и наехала на микроавтобус «Фольксваген».

По информации городской Госавтоинспекции, 20-летняя дама не имела прав управления транспортным средством. Также она управляла авто без ОСАГО. В отношении нее составили административные материалы.

За выходные в столице Карелии инспекторы отстранили от управления одиннадцать водителей, не имеющих прав. // фото Госавтоинспекция города