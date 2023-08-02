Девочка умерла в детском лагере в российском регионе

В Амурской области девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

Источник отмечает, что в лагере ребенок начал вести себя странно. Девочка не давала к себе прикоснуться и периодически вздрагивала и подпрыгивала. Школьницу доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти.

Ребенок скончался 1 августа. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Io & Tech