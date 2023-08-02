02 августа 2023, 14:44
Девочка умерла в детском лагере в российском регионе
Выясняются обстоятельства смерти девятилетнего ребенка в Амурской области
В Амурской области девятилетняя девочка умерла после отдыха в детском лагере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Источник отмечает, что в лагере ребенок начал вести себя странно. Девочка не давала к себе прикоснуться и периодически вздрагивала и подпрыгивала. Школьницу доставили в больницу, но врачам не удалось ее спасти.
Ребенок скончался 1 августа. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Назначены необходимые экспертизы, проводится проверка. // Фото: unsplash.com / Io & Tech