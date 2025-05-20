20 мая 2025, 13:48
Россия

Дети и взрослые массово отравились шаурмой в Подмосковье

Шесть человек попали в больницу после перекуса в заведении быстрого питания
Фото: freepik.com

В Московской области произошло массовое отравление людей шаурмой из кафе быстрого питания. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, инцидент случился в городе Егорьевск. За медицинской помощью после употребления шаурмы обратились 17 человек, среди них семеро детей. Шесть человек, включая четверых детей, остаются в стационаре, они находятся в состоянии средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. © «Петрозаводск говорит»

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московская область
егорьевск
шаурма
отравление
дети