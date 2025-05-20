Мужчина умер после нападения медведя в российском регионе

В Башкирии местный житель умер после встречи с медведем в лесу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, инцидент случился 4 мая на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики. Там хищник напал на мужчину.

Пострадавшего доставили в больницу со множественными переломами и рваными ранами. Хирурги 6 часов оперировали мужчину. В течение двух недель медики боролись за его жизни, но пострадавший скончался. © «Петрозаводск говорит»