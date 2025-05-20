20 мая 2025, 13:26
Мужчина умер после нападения медведя в российском регионе
В Башкирии врачи не смогли спасти человека, встретившегося в лесу с хищником
Фото: unsplash.com / Janko Ferlic
В Башкирии местный житель умер после встречи с медведем в лесу. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным источника, инцидент случился 4 мая на территории охотугодий, закрепленных за ассоциацией охотников и рыболовов республики. Там хищник напал на мужчину.
Пострадавшего доставили в больницу со множественными переломами и рваными ранами. Хирурги 6 часов оперировали мужчину. В течение двух недель медики боролись за его жизни, но пострадавший скончался. © «Петрозаводск говорит»