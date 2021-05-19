Дерево рухнуло на детскую площадку в Петрозаводске

Сегодня в Петрозаводске дерево рухнуло на детскую площадку. Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Мурманской, сообщила читательница портала «Петрозаводск говорит» Галина Еремина.

Как рассказала горожанка, все случилось сегодня вечером. Буквально за несколько минут до падения дерева с площадки ушел ее внук-первоклассник.

Информации о возможных пострадавших от падения дерева на площадку пока что нет. Фото Галины Ереминой