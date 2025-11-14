Депутаты оценили проект бюджета Карелии

Законодательное собрание Карелии 13 ноября в первом чтении приняло проект закона о бюджете Республики Карелия на 2026 год и очередной трехлетний период.

В ходе обсуждения представители парламентских фракций высказали свои оценки представленному бюджету.

Так, депутат Ройне Изюмов отметил позитивные моменты. «Например, нас услышали в вопросе поддержки региональных пожарный и спасателей – им предусмотрены ежемесячные доплаты из бюджета, - сказал Изюмов. - Но наша итоговая позиция по бюджету будет сформирована после рассмотрения поправок, которые мы будем вносить ко второму чтению».

В то же время он отметил и проблемные точки бюджета. Среди них - проблемы обращения с отходами и экологии.

Ну и, наконец, социальные вопросы. Бюджет заявлен как «социальный». Между тем, инфляция в Карелии составляет порядка 9 процентов, а рост зарплат в бюджетной сфере и социальных выплат у нас заложен на уровне 4-7 процентов. Мы считаем, что граждане вправе ожидать от бюджета реальных шагов навстречу, мер поддержки в трудное время. По всем этим направлениям будем готовить конкретные поправки»,

- сказал Изюмов.

Депутат Суворова поблагодарила Главу Карелии и членов правительства за поддержку предложения и принятие регионального закона о праздновании юбилейных дат детей войны.

«Мы знаем, что аналогичного федерального закона нет, но в Карелии внимание к этой категории населения очень и очень хорошее»,

- подчеркнула она.

В Карелии серьезно сдвинулась работа по капитальному ремонту и улучшению материальной базы домов-интернатов для пожилых людей. В 2026 году, мы видим, уже более 20 миллионов рублей будут направлены на укрепление материальной базы домов-интернатов – это впервые в нашем бюджете! Работа идет уже сейчас. Готовится проектно-сметная документация на дальнейшие ремонты. В Костомукше завершается строительство нового современного дома-интерната. Это будет первый такой интернат, построенный в Карелии с советских времен. Мы видим в бюджете и меры поддержки многодетных семей, инвалидов, участников СВО. Мы поддерживаем бюджет в первом чтении»,

- сказала Суворова.

Внесенный бюджет объективно отражает ту экономическую ситуацию, в которой находятся наша республика и страна в целом. Мы видим, что бюджет сбалансирован, социальные обязательства обеспечены, есть средства на поддержку сельского хозяйства, местного самоуправления, ремонт дорог и другие важные направления. Наша фракция поддерживает заложенные в проекте бюджета стратегические цели»,

- отметил депутат Паккуев.

Парламентарий Евгений Усатенко, в целом поддержав проект бюджета, сказал, что в нем нужно учесть более широкий круг вызовов и проблем. И на одном из первых мест – аварийное жилье. Проблема растет, сроки расселения затягиваются. В частности, предложил ввести прозрачный план-график расселения по каждому муниципалитету.

Нужны бюджетные решения, чтобы остановить отток людей из сельских поселений. Нужны микрогранты для сельских производств, фермерства, сыроварения, деревообработки, расширения поддержки самозанятых именно в деревнях, а также финансирование мобильных домов культуры – передвижных центров с мероприятиями для сельских жителей. Для нас бюджет – не просто цифры, а инструмент развития Карелии. Готовы над этим работать»,

- сказал депутат Усатенко.

Вице-спикер парламента Карелии Ольга Шмаеник заявила о том, что парламентское большинство единогласно поддержит проект бюджета.

Хочу отметить, что в течение года мы с вами принимали новые социальные законы, которые тоже нашли отражение в проекте бюджета. Будут запущены новые меры поддержки физкультуры – такие как «Земский тренер». Будет продолжена программы поддержки всех наших земских специалистов. Будем прорабатывать ряд важных поправок. Но для этого надо проголосовать за проект в первом чтении. Просим поддержать»,

- заявила Шмаеник.

По итогам обсуждения Законодательное собрание большинством голосов приняло проект бюджета в первом чтении. По словам спикера парламента Элиссана Шандаловича, впереди работа над поправками к проекту бюджета, рассмотрение законопроекта во втором и окончательном чтениях.

Мы должны тщательно проанализировать предложения, принять точные и правильные решения»,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.

Второе чтение законопроекта запланировано на 4 декабря. Срок внесения поправок - до 28 ноября.

Фото: ЗС РК