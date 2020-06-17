Депутатов призвали бороться с «мужиком в трусах» с помощью законов

Что происходит со строительной отраслью Карелии, как поддержать строительные компании в период эпидемии коронавируса, что мешает гражданам приобретать жилье? Об этом зашел разговор на заседании парламентского комитета по экономической политике, который прошел 10 июня в режиме онлайн. Представители строительных компаний уверены, что и Карелии вслед за Москвой пора задуматься о программе реновации.

Министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктор Россыпнов рассказал, что в 2019 году строительные компании выполнили подрядные работы на сумму 30 миллиардов рублей, что на 41% выше показателей 2018 года. Правда, такой рост министр связывает с реализацией крупных инфраструктурных проектов, запланированных в рамках ФЦП. В 2019 году было построено 277 тысяч квадратных метров жилья, из которых половина - это индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

В настоящее время строительные работы ведутся на 1500 площадках, включая ИЖС. В 2020 году запланировано построить 275 тысяч квадратных метров.

- Сейчас идет строительство 50 многоквартирных домов общей площадью 306 квадратных метров. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 32 многоквартирных дома общей площадью 130 тысяч квадратных метров,

- сказал Россыпнов.

По мнению министра, строительные компании, в сравнении с другими отраслями, пережили карантинные меры без серьезных потерь. Он отметил, что в настоящее время понижена до 6,5% ставка по ипотечным кредитам, что также позитивно влияет на жилищное строительство.

В январе-мае 2020 года в Карелии отмечен рост по ипотечным кредитам на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если за первые пять месяцев 2019 года было выдано 1842 кредита, то в 2020 году – 2177 кредитов. При этом 173 кредита выдано в мае, когда стала действовать пониженная процентная ставка.

Министр строительства отметил, что на днях Фонд госимущества Карелии получил все необходимые документы, позволяющие продолжить работу по выдаче кредитов по сниженной процентной ставке льготным категориям населения. По его прогнозам, в ближайшие два месяца фонд сможет выдать порядка 50 кредитов по льготным ставкам на общую сумму в 15 миллионов рублей. Подобные кредиты, напомнил министр, выдаются гражданам, которые признаны нуждающимися, многодетным семья, инвалидам, ветеранам боевых действий.

На фоне увеличения количества кредитов тревожно выглядит ситуация с предоставлением отсрочки по исполнению кредитных обязательств.

Управляющий отделением Национального банка по РК Вадим Чекан рассказал, что из 792 заявлений о предоставлении кредитных каникул было удовлетворено 350 обращений, то есть меньше половины.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова рассказала, что в Карелии наблюдается массовый отказ банков выдать льготные кредиты предпринимателям на выплату зарплаты по льготной ставке 2%.

- Практически сто процентов получают отказ. Менеджеры, когда работают с клиентами, говорят о том, что закончились лимиты, и, соответственно, кредитов скорее всего не будет в ближайшее время,

- сказала Гнетова.

Она попросила управляющего отделением Нацбанка по РК прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вадим Чекан ничего внятно сказать не смог, отметив только, что решения подобного уровня принимаются в Москве, и речь идет о соглашении между ведущими банками страны и министерством экономического развития России.

- Они получают лимиты, они получают кредитование центрального банка. Здесь на месте сложно это оценивать, - сказал Чекан.

Директор ООО «Сана» Анатолий Шмаеник рассказал, как, по его мнению, должна выглядеть поддержка строительной отрасли. По его мнению, Карелии необходимо принять программу реновации. Он отметил, что сейчас у строительных компаний нет, как он выразился, «реальных рычагов на освоение» участков в Петрозаводске, занятых домами, которые, по его мнению, «не украшают наш город». Он считает, что необходимо обязать собственников частных домов привести свое жилье в порядок или заставить их отдать землю под застройку многоэтажками.

- Приедешь в Данию или Бельгию, там, как у Андерсена, домик покрашен, заборчик чистенький, зелень кругом. А у нас развалины, мужик в трусах и сапогах идет за водой, и соответственно, это все в городе, который мы называем центром региона, еврорегиона и историческим центром. С этим нужно бороться на законодательном уровне и на уровне исполнительном,

- сказал Шмаеник.

Параллельно, считает он, под ИЖС необходимо предоставлять значительные по площади участки, чтобы это было интересно крупным строительным компаниям. В этом смысле, считает Шмаеник, Прионежский район – «золотое дно».

Хоть Шмаеник вскользь и упомянул, что право частной собственности нужно уважать, подобная атака на «мужика в трусах» способна всерьез испугать небогатое население республики. Очевидно, что прежде чем требовать от граждан облагородить свои дома в бельгийско-датской благополучной палитре, хорошо бы довести уровень зарплат, пенсионного обеспечения, социальных пособий и в целом материального положения граждан до европейских стандартов. В противном случае можно получить очередной передел собственности в пользу богатых строительных компаний.

Депутаты решили осенью вернуться к теме жилищного строительства, рассмотрев в комплексе и возможности программы реновации, и актуальность выделения строительным компаниям крупных земельных участков под ИЖС, и планы по развитию дорожной инфраструктуры.

Антонина Кябелева