Депутатам рассказали о планах по капремонту многоквартирных домов

20 мая на заседании комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Законодательного Собрания РК был рассмотрен традиционный вопрос о том, как в Карелии продвигается программа капитального ремонта многоквартирных домов (МКД).

Заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Александр Федоричев сообщил, что в программу капремонта, которая рассчитана до 2046 года, попало 4 970 многоквартирных домов общей площадью более 11 миллионов квадратных метров. В 2021 году удалось выполнить ремонтные работы в 291 доме. При этом комплексный капремонт сделали только в 38 многоквартирных домах, в 30 МКД заменили лифты, в 8 жилых строениях отремонтировали систему газоснабжение. Остальные здания обследовали и по ряду объектов разработали ПСД.

В 2021 году были признаны аварийными 151 дом. По словам Федоричева, одной из основных проблем реализации программы капремонта является большое количество фактически аварийных домов, которые признаются непригодными только после обследования, проведенного фондом. За время действия программы капремонта аварийными были признаны 2 575 домов.

В 2021 году фонд заключил контракты на 697 миллионов рублей, из которых подрядчикам было перечислено 454,9 миллиона рублей. На 1 января 2022 года на счете фонда капремонта скопилось более 1 миллиарда рублей. По прогнозам, поступления в 2022 году составят 430 миллионов рублей.

В 2022 году фонд планирует направить на капитальный ремонт 1,257 миллиарда рублей, что, по словам Федоричева, в два раза превышает показатели 2021 года. Он отметил, что уже заключены контракты на 338,5 миллиона рублей.

В этом году фонд надеется произвести работы в 256 домах, из которых комплексный капитальный ремонт должны завершить в 58 домах, а в 55 МКД он в 2022 году только начнется. Замена лифтов запланирована в 27 домах, а ремонт системы газоснабжения в 8 домах. В 208 домах приступят к обследованию и подготовке ПСД.

Председатель парламентского комитета Леонид Лиминчук поинтересовался, хватит ли у фонда средств, учитывая резкое подорожание стройматериалов.

Александр Федоричев не высказал обеспокоенности относительно финансовой устойчивости фонда. Одновременно, предупредил он, к концу года будет рассчитана предельная стоимость капитальных работ. В зависимости от новых параметров, рассчитают и размер взносов, и определят перечень работ, входящих в капремонт.

Парламентарии приняли информацию Минстроя к сведению. На очередном заседании они также заслушают отчет Фонда капремонта.