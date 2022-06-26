День города с размахом прошел в Петрозаводске

В Петрозаводске в субботу прошел День города. Масштабный праздник привлек тысячи горожан. Праздничные мероприятия проходили на нескольких площадках, главной из которых по традиции стала Онежская набережная.

Фото: Илья Тимин

Торжества начались с церемонии, посвященной 350-летию со дня рождения Петра I. В течение дня горожане могли посетить множество концертов, шоу-программ, экспозиций и выставок. На улице Федосовой прошел традиционный театрализованный праздник музея-заповедника “Кижи” “Иллюзии старого города”.

Завершился День города театрализованной программой "Алые паруса над Онего", а также концертами групп “Пропаганда” и “Банд’Эрос” в створе проспекта Ленина. Там же после полуночи прогремел салют. // Фото: паблик “Республика Карелия”, паблик “Администрация Петрозаводска”.