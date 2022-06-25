Национальная поэзия, музыкальное шоу и барберы – Петрозаводск отдыхает

Массовые гуляния в столице продолжаются. В створе Титова звучат стихи. Здесь проходит марафон национальной поэзии, организованный библиотечной ассоциацией. Участники будут читать друг за другом.

В рамках мероприятия состоится «Викторина жизни Петра I», выступление местных поэтов, среди них есть и известный карельский поэт Егор Сергеев. Уроженец Петрозаводска читает свои стихотворения из раннего и более позднего творчества. Сергеев читает с телефона, а слушатели постепенно подтягиваются.





В это время на центральной сценической площадке показывают картины из жизни российского императора. Шоу-программа «Великое Посольство. Музыкальные картины из жизни Петра I» посвящена истории жизни первого императора, и становлении новой России в эпоху его правления. На сцене - оркестр русских народных инструментов «Онего».





На площадке у скульптуры «Рыбаки» соревнуются повелители расчесок, ножниц и машинок. В конкурсе «Петрозаводский цирюльник» участвуют работники различных барбер-шопов. Лучшую стрижку выберут зрители.

Праздник продолжается. Полная программа мероприятий (0+) - здесь.