Данные о поездках в такси обяжут передавать в ФСБ

Агрегаторы такси, вероятнее всего, обяжут передавать все данные Федеральной службе безопасности, причем в режиме онлайн. Инициативу выдвинул Минтранс РФ, пишет РБК.

Законопроект об этом уже подготовили, в нем указано, что службы заказа легкового такси будут обязаны предоставлять ФСБ «автоматизированный удаленный доступ» к своим данным и информационным системам.

Речь идет о данных, «используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси». К какой именно информации нужен доступ и для чего, в тексте не сообщается.

Сведения о поездках, местоположении такси и о водителе предложили также направлять в Региональную навигационно-информационную систему. Законопроект уже согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

Он также предусматривает минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничение количества легковых такси для каждого региона и обязанность устанавливать устройства контроля за водителем. // Фото: Pexels/pixabay.com