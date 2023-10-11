Дачники поели грибов и попали в реанимацию с галлюцинациями

В Нижегородской области пенсионеры оказались в реанимации с галлюцинациями после того, как поели грибов на даче. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Ni Mash.

По данным источника, 67-летняя женщина, ее муж и подруга устроили застолье. Они употребляли, в том числе, маринованные грибы, ранее собранные в лесу хозяином дома. Внезапно всем троим стало плохо, очнулись пенсионеры уже в больнице. Они вели себя странно, бредили и не узнавали родственников.

Сейчас все пострадавшие от отравления уже переведены на домашнее лечение. // Фото: unsplash.com / Barbara Krysztofiak