ЦИК назвал предварительные результаты голосования по поправкам

ЦИК России опубликовал первые итоги голосовании по поправкам в Конституцию. По данным избиркома, за поправки высказались 72,92% жителя страны. Против – 25,84% россиян, сообщает РИА «Новости».

Данные приведены после обработки 0,79% бюллетеней. Отметим, что в Карелии к полудню проголосовали 192244 человека.

В законе о поправкам сказано, что они вступят в силу только тогда, когда за них выскажется более половины участников голосования. Ранее портал «Петрозаводск говорит» вместе с юристами проанализировал, в чем суть предлагаемых изменений основного закона страны.